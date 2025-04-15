  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Ünlü futbolcu kadınlarından özür diledi

Ünlü futbolcu kadınlarından özür diledi: ''Sizin bedeniniz, sizin kararınız''

Ünlü futbolcu kadınlarından özür diledi: ''Sizin bedeniniz, sizin kararınız''
Güncelleme:

Sivasspor-Fenerbahçe maçında ''Doğal olan normal doğum'' pankartı taşıyan yıldız futbolcu Rey Manaj, kadınlardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivassporlu futbolcular maç öncesi sahaya ''Doğal olan normal doğum'' pankartıyla çıktı.

"Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal olarak değildir" ifadesi de yer alan pankart, başta kadın örgütleri olmak üzere kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu. 

Tepkiler üzerine Sivasspor'un yıldız ismi Rey Manaj sosyal medyadan ''özür'' açıklaması yaptı.

Arnavut futbolcu, "Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız" ifadelerini kullandı. 

Sivasspor-Fenerbahçe maçında ''Doğal olan normal doğum'' pankartı taşıyan yıldız futbolcu Rey Manaj, kadınlardan özür diledi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: DAYATMA YAPMIYORUZ

Tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Doğal Olan Normal Doğum' farkındalık kampanyasına dair çeşitli basın yayın organlarında yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Türkiye’de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne, hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."

text-ad
Etiketler Sivasspor sivasspor Fenerbahçe normal doğum pankartı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belediye başkanı partisinden istifa etti Belediye başkanı partisinden istifa etti Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu belli oldu Bundan 3 yıl önce şehit olan cenazesi dün bulunan evladımızın son isteği yerine getirildi Bundan 3 yıl önce şehit olan cenazesi dün bulunan evladımızın son isteği yerine getirildi Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor! Tarih verildi Dünya haritasına yeni bir ülke ekleniyor! Tarih verildi Adıyaman'da bir korkutan deprem daha Adıyaman'da bir korkutan deprem daha Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın hakkında inceleme başlatıldı! Esra Erol'daki mide bulandıran canlı yayın hakkında inceleme başlatıldı! Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir engel daha Teşkilat'tan çıkarılan Aybüke Pusat'a bir engel daha Eli kanlı, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan İtalyan vatandaşı oldu! Eli kanlı, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan İtalyan vatandaşı oldu! Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şüpheli tutuklandı Babasını darbeden ünlü rapçi tutuklandı Babasını darbeden ünlü rapçi tutuklandı
Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Tam havalar ısınıyor derken... Yeniden kuvvetli sağanak yağış alarmı verildi! Bahçeli, MHP'li vekilin kızının talebini geri çevirmedi Bahçeli, MHP'li vekilin kızının talebini geri çevirmedi Uzak Şehir'in Mine'sine sosyal medyada çirkin saldırı: ''10 yaşındaki yeğenime kadar...'' Uzak Şehir'in Mine'sine sosyal medyada çirkin saldırı: ''10 yaşındaki yeğenime kadar...'' Ünlü çiftten müjdeli haber: Güzel oyuncu anne oluyor Ünlü çiftten müjdeli haber: Güzel oyuncu anne oluyor Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi Erdoğan'dan öğretmen ataması müjdesi Trafikteki hız cezası için emsal iptal kararı! Trafikteki hız cezası için emsal iptal kararı! Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme Eşref Rüya hayranlarını üzecek gelişme İmza atarken aman dikkat: Küçük bir boşluk hayatınızı karartabilir İmza atarken aman dikkat: Küçük bir boşluk hayatınızı karartabilir Finans devleri peş peşe açıkladı: Altın fiyatları için yeni zirve sinyali Finans devleri peş peşe açıkladı: Altın fiyatları için yeni zirve sinyali İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek İsrail pasaportu olanlar bu ülkeye giremeyecek