Ünlü futbolcu kadınlarından özür diledi: ''Sizin bedeniniz, sizin kararınız''

Sivasspor-Fenerbahçe maçında ''Doğal olan normal doğum'' pankartı taşıyan yıldız futbolcu Rey Manaj, kadınlardan özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivassporlu futbolcular maç öncesi sahaya ''Doğal olan normal doğum'' pankartıyla çıktı.

"Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal olarak değildir" ifadesi de yer alan pankart, başta kadın örgütleri olmak üzere kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

Tepkiler üzerine Sivasspor'un yıldız ismi Rey Manaj sosyal medyadan ''özür'' açıklaması yaptı.

Arnavut futbolcu, "Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: DAYATMA YAPMIYORUZ

Tepkilerin ardından Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Doğal Olan Normal Doğum' farkındalık kampanyasına dair çeşitli basın yayın organlarında yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Türkiye’de her 100 doğumun 61'i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü ise bu oranın yüzde 10-15 aralığında kalmasının hem anne, hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir."