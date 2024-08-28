Başakşehir Avrupa Konferans Ligi'nde tur atladı
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Başakşehir Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's'i 2-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.
Konferans Ligi play-off turunda 0-0'ın rövanşında Başakşehir ile St. Patrick's karşı karşıya geldi.
Rakibini 2-0 yenen Başakşehir, Konferans Ligi'nde lig aşamasına yükseldi.
Başakşehir'e rövanşta galibiyeti ve turu getiren goller 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen'den geldi.
St. Patrick's'te 77. dakikada oyuna giren Bolger, 4 dakika sonra kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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