  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Konferans Ligi
  5. Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Başakşehir'in Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu
Güncelleme:

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2024-25 sezonu 2. eleme turunda, Isloch Minsk (Belarus)-La Fiorita (San Marino) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir, Belarus temsilcisi Isloch Minsk ile San Marino ekibi La Fiorita eşleşmesinde turu geçen tarafla 2. eleme turunda karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak.

RAMS Başakşehir, bu turdaki ilk maçı evinde, rövanşı ise deplasmanda yapacak.

Etiketler Başakşehir başakşehir Isloch Minsk La Fiorita
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boşandıktan sonra 2 çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi Boşandıktan sonra 2 çocuğun kendisinden olmadığını öğrendi Sıcak daha da sıcak olacak: Gölgede bile kavrulacağız Sıcak daha da sıcak olacak: Gölgede bile kavrulacağız İranlılar akın akın geldi; esnaf çifte bayram yaşadı İranlılar akın akın geldi; esnaf çifte bayram yaşadı Ortadoğu'da savaş genişliyor: İsrail'den gerilimi tırmandıracak karar Ortadoğu'da savaş genişliyor: İsrail'den gerilimi tırmandıracak karar İngiliz bankasından TL için dikkat çeken tahmin İngiliz bankasından TL için dikkat çeken tahmin Kadın hakim hakkında skandal iddialar: Tehdit, rüşvet, uyuşturucu... Kadın hakim hakkında skandal iddialar: Tehdit, rüşvet, uyuşturucu... Çanakkale'de alevler kontrol altında Çanakkale'de alevler kontrol altında Mika Can Raun ve sevgilisi saldırıya uğradı Mika Can Raun ve sevgilisi saldırıya uğradı Yerli Cadılar Bayramı'ndan ürküten kareler: ''Deliler'' ortaya çıktı Yerli Cadılar Bayramı'ndan ürküten kareler: ''Deliler'' ortaya çıktı Jandarma komutanı cinayetten tutuklandı Jandarma komutanı cinayetten tutuklandı
2024'ün en iyi dizileri açıklandı 2024'ün en iyi dizileri açıklandı Borsalar çökecek, konut fiyatları çakılacak: Büyük çöküş için tarih verildi Borsalar çökecek, konut fiyatları çakılacak: Büyük çöküş için tarih verildi