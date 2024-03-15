Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükseldiği UEFA Konferans Ligi’nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde, son 16 turunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina, Lille, PAOK, Viktoria Plzen ve Olympiakos takımları yer aldı. Kura çekimini, kariyerinde AEK ve Sevilla formaları da giyen eski Yunan futbolcu Vasilios Tsiartas gerçekleştirdi.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri:

Club Brugge-PAOK

Olympiakos-Fenerbahçe

Aston Villa-Lille

Viktoria Plzen-Fiorentina

Yarı final eşleşmeleri:

Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK





Fenerbahçe'nin 12 maçlık serisi sona erdi

Sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini elemeyi başarırken sahasındaki 12 maçlık serisi sona erdi.

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, iç sahada ilk kez kaybetti.

2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde 3, grup aşamasında ise 3 maç oynarken, toplam 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile oynayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken, evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Fenerbahçe'nin geliri 9.8 milyon Euro

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, bu sezon toplamda 9.8 milyon Euro (343 milyon TL) gelir elde etti.

Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini eleyerek 1 milyon Euro daha gelir elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Elemeleri geçerek 1.65 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, gruplara katıldığı için 2.94 milyon Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu.





Grup aşamasında 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, galibiyet başına 500 bin Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro gelir elde etti. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, liderlik için 650 bin Euro, son 16 turuna kaldığı için de 600 bin Euro kazandı. Son olarak Union Saint-Gilloise'yı eleyen sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro daha elde etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nden elde ettiği gelir şu şekilde;

ÖN ELEME TURU: 1.65 milyon euro

GRUPLARA KATILIM: 2.94 milyon euro

ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro

GRUPLARDA GALİBİYET GELİRİ: 2 milyon euro

GRUP LİDERLİĞİ: 650 bin euro

SON 16 TURU: 600 bin euro

ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro

TOPLAM GELİR: 9.8 milyon euro

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesi durumunda ise 2 milyon Euro daha kasasına koyacak.