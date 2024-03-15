Fenerbahçe’nin çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
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Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükseldiği UEFA Konferans Ligi’nde kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.
Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belirlendi. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde, son 16 turunda rakiplerini eleyen Fenerbahçe, Aston Villa, Club Brugge, Fiorentina, Lille, PAOK, Viktoria Plzen ve Olympiakos takımları yer aldı. Kura çekimini, kariyerinde AEK ve Sevilla formaları da giyen eski Yunan futbolcu Vasilios Tsiartas gerçekleştirdi.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşti.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u elemesi halinde Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan'da, yarı final maçları 3 ve 10 Mayıs'ta, final maçı ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.
Çeyrek final eşleşmeleri:
Club Brugge-PAOK
Olympiakos-Fenerbahçe
Aston Villa-Lille
Viktoria Plzen-Fiorentina
Yarı final eşleşmeleri:
Aston Villa-Lille / Olympiakos-Fenerbahçe
Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK
Fenerbahçe'nin 12 maçlık serisi sona erdi
Sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, rakibini elemeyi başarırken sahasındaki 12 maçlık serisi sona erdi.
Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında oynadığı 6 maçın tamamını kazanan Fenerbahçe, iç sahada ilk kez kaybetti.
2022-2023 sezonu başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde Dinamo Kiev'e kaybeden sarı-lacivertliler, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, bu sezon ise UEFA Konferans Ligi elemelerinde 3, grup aşamasında ise 3 maç oynarken, toplam 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. Son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile oynayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 mağlup olurken, evindeki 12 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Fenerbahçe'nin geliri 9.8 milyon Euro
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, bu sezon toplamda 9.8 milyon Euro (343 milyon TL) gelir elde etti.
Sarı-lacivertliler, Belçika ekibini eleyerek 1 milyon Euro daha gelir elde etti.
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde sırasıyla Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek gruplara kaldı. Elemeleri geçerek 1.65 milyon Euro gelir elde eden sarı-lacivertliler, gruplara katıldığı için 2.94 milyon Euro, kat sayı olarak da 979 bin Euro'yu kasasına koydu.
Grup aşamasında 4 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, galibiyet başına 500 bin Euro olmak üzere toplam 2 milyon Euro gelir elde etti. Grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, liderlik için 650 bin Euro, son 16 turuna kaldığı için de 600 bin Euro kazandı. Son olarak Union Saint-Gilloise'yı eleyen sarı-lacivertliler, 1 milyon Euro daha elde etti. Sarı-lacivertlilerin bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nden elde ettiği gelir şu şekilde;
ÖN ELEME TURU: 1.65 milyon euro
GRUPLARA KATILIM: 2.94 milyon euro
ÜLKE KATSAYISI: 979 bin euro
GRUPLARDA GALİBİYET GELİRİ: 2 milyon euro
GRUP LİDERLİĞİ: 650 bin euro
SON 16 TURU: 600 bin euro
ÇEYREK FİNAL: 1 milyon euro
TOPLAM GELİR: 9.8 milyon euro
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükselmesi durumunda ise 2 milyon Euro daha kasasına koyacak.
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