Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor'un lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının kura çekimi yapıldı.
Samsunspor kura çekimine 5. torbadan katılırken lig aşamasında karşılaşacağı 6 rakibi de belli oldu.
Samsunspor, Konferans Lig lig etabındaki ilk maçını 2 Ekim'de, son maçını ise 18 Aralık 2025'te oynayacak.
Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri şöyle:
Legia Varşova (Deplasman)
Dinamo Kiev (İç saha)
Mainz (Deplasman)
AEK (İç saha)
Breidablik (Deplasman)
Hamrun (İç saha)
