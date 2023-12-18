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UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri kura çekimi ile belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe bu eşleşmelerden galip çıkan 8 takımdan biriyle son 16 turunda karşılaşacak.

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılan kura çekiminde play-off turu eşleşmeleri şu şekilde:

Sturm Graz - S.Bratislava
Servette - Ludogorets
Union Saint-Gilloise - Frankfurt
Real Betis - Ludogorets
Olympiakos - Ferencvaros
Ajax - Bodo Glimt
Molde - Bodo Glimt
Maccabi Haifa - Gent

Fenerbahçe, bu eşleşmelerden galip çıkan 8 takımdan biriyle son 16 turunda karşılaşacak.

2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme aşaması 15 Şubat'ta başlayacak ve 29 Mayıs'taki finalle sona erecek. 29 Mayıs 2024'te oynanacak 2024 finaline Atina'daki AEK Arena ev sahipliği yapacak.

Galatasaray, Sparta Prag ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turunda Galatasaray, Çekya ekibi Sparta Prag ile eşleşti.

Play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024’te, rövanş karşılaşmaları ise 22 Şubat 2024’te oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 2023/24 sezonunun finali 22 Mayıs 2024’te İrlanda Cumhuriyeti'ndeki Dublin Arena'da yapılacak.

Etiketler fenerbahçe rakip muhtemel rakipler
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