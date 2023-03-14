Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sevilla ile evinde oynayacağı maçı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

16 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak olan karşılaşmada Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Andrew Madley olacak.

DHA