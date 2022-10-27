Fenerbahçe'den inanılmaz geri dönüş!

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Rennes ile 3-0 geriye düştüğü maçta 3-3 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını Kadıköy'de konuk etti. Zorlu karşılaşmada temsilcimiz rakibi karşısında 3-0 geriye düşse de mücadeleyi bırakmadı ve karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Temsilcimizin golleri karşılaşmanın 42. dakikasında Enner Valencia, 82'de Miha Zajc ve 88'de Emre Mor'dan gelirken, Rennes'in golleri 5' ve 30. dakikada Gouiri ile 16. dakikada Terrier'den geldi.

Temsilcimiz bu skorla liderliği kaptırmadı ve puanını 11'e yükseltti. Rennes de puanını 11'e yükseltirken Sarı-Lacivertliler'i 2. sıradan takip etti. Sarı-Lacivertliler grubun son maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak. Rennes ise sahasında AEK ile karşı karşıya gelecek.

JESUS'TAN KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre kadroda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanan İsmail Yüksek'in yanı sıra Ferdi Kadıoğlu ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de değerlendirmedi.

Jesus, kadroda bulunmayan İsmail Yüksek'in yerine Willian Arao'yu oynatırken, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Bright Osayi-Samuel'i tercih etti. Portekizli çalıştırıcı, hücumda ise Michy Batshuayi'nin yerine Joao Pedro'yu 11'de görevlendirdi.

Jorge Jesus, Rennes karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma üçlüsü Serdar Aziz, Gustavo Henrique ve Attila Szalai'den oluştu. Kanatlarda Bright Osayi-Samuel ile Lincoln Henrique'yi görevlendiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu tercih etti. İrfan Can Kahveci'yi son haftalarda olduğu gibi hücumun arkasında serbest oyuncu şeklinde değerlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Joao Pedro'ya güvendi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, Ferdi Kadıoğlu, Ezgjan Alioski, Arda Güler, Miha Zajc, Emre Mor ve Michy Batshuayi ise yedekler arasında yer aldı.

5 EKSİK

Fenerbahçe, Rennes müsabakasında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ve İsmail Yüksek'in yanı sıra uzun süreli sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda bulunmayan Joshua King, kadroda yer almadı.

Dün gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Diego Rossi de Rennes maçında takımını yalnız bıraktı.

ALTYAPIDAN 4 İSİM

Fenerbahçe'de Rennes karşısında altyapıdan 4 oyuncu kadroda yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte 17 yaşındaki Arda Güler ile 19 yaşındaki kaleci Osman Ertuğrul Çetin'in yanı sıra 18 yaşındaki orta saha Yusuf Kocatürk ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir, maça yedekler arasında başladı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Rennes maçına yoğun ilgi gösterdi. Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakada tribünlerde kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını doldurdu.

Mücadele öncesi takımlarına sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, tek tek tüm oyuncuları tribünlere çağırarak tezahürat yaptı. Öte yandan, karşılaşmayı çok sayıda basın mensubu da takip etti. Müsabakayı, 9 yabancı medya mensubu da yerinde izledi.