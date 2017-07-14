İsveç basını Galatasaray maçını konuşuyor

SVT Sport: Tudor artık tanıyordur

Maçtan bir gün önceki basın toplantısında Tudor'un 'Kura çekilene kadar Östersunds'u tanımıyordum' sözlerine atıfta bulunan SVT Sport'ta 'Galatasaray Teknik Direktörü Tudor maçtan önce Östersunds'u tanımadığını söylemişti. Şimdi artık tanıyordur' ifadesi dikkat çekti.

Expressen: Cehenneme hoş geldin Galatasaray

İsveç'in önde gelen gazetesinde Therese Strömberg imzasıyla yayınlanan maç analizinde sarı-kırmızılı taraftarlarla özdeşleşmiş 'Cehenneme hoşgeldin' sloganına atıfta bulunuldu: "Hava 9 derece. Yağmur var rüzgar var. Östersunds da yapması gereken her şeyi yaptı. Cehenneme hoş geldin Galatasaray".

Sport Lovin: Östersunds Galatasaray'ı küçük düşürdü

Östersunds Avrupa'daki ilk maçında ne başlangıç yaptı ama! 6 yıl içinde ligleri atlayarak birinci lige çıktı, şampiyon oldu. Şimdi de Avrupa kupalarındaki bu ilk maçını kazandı. Başarı hikayesine devam etti.

Östersunds-Posten: İmkansız denileni başardılar

Östersunds-Posten'de maçın ardından coşku doruğa çıktı. 'Östersunds herkesin imkansız dediğini başardı, Galatasaray gibi bir devi yendi' ifadeleriyle uzun bir başlık atan yerel basının amiral yayın organı, sarı-kırmızılıların rakibi hafife alarak sahaya çıktığı, ev sahibi ekibin cesur oynadığı gibi yorumlara da yer verildi.

Fotbollskanalen: Östersunds'tan dev patlama

İsveç ekibinin dün geceki galibiyeti 'Kulüp tarihinin en büyük zaferi' yakıştırmasıyla verildi, "Östersunds'tan dev patlama... İsveç'in elit futbol takımları arasına jet hızıyla giren bu takım, tarihi maçta Galatasaray'ı da devirdi" şeklinde detaylandırıldı.

Aftonbladet: Östersunds %68 turu geçer

Aftonbladet internet sitesinde maçın ardından anket düzenlendi. İsveçli futbolseverlerin ilk maçın skorundan sonra bir hayli umutlandıkları görüldü. 37 bin kişinin oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 68'i 'Östersunds turu geçer' seçeneğini işaretledi.

Abc Nyheter: Östersunds Galatasaray'ı şok etti

Avrupa Ligi maçı Norveç'te de geniş yankı uyandırdı. Hem İsveç'in komşu ülkesi olması, hem de Martin Linnes'in sarı-kırmızılı ekipte forma giymesi gibi nedenlerle mücadeleyi yakından takip eden Norveç basınından Abc Nyheter "İsveç'in sürpriz ekibi, Linnesli Galatasaray'ı şok etti" ifadesine yer verdi.

İsveçli futbolculardan tebrikler

Almanya'nın Hamburg takımında forma giyen İsveçli milli futbolcu Albin Ekdal, maçın ardından twitter hesabından paylaşımda bulundu, "Östersunds'u izlemekten keyif aldım bu gece... Tabii güzel golü de" diye yazarak takıma tebriklerini gönderdi. Bir çok başka İsveçli futbolcunun da mesaj gönderdikleri görüldü.

Ghoddos: 'Beni öldürürlerdi'

İlk golün sahibi olan Ghoddos, "O pozisyonda golü kaçırsam, bütün takım beni öldürürdü. O yüzden, topu filelere gönderdiğim için kendimi şanslı sayıyorum" diye konuştu.

Nouri: 'Gurur doluyuz'

Galatasaray karşısında 90 dakika sahada kalan Östersundslu futbolcu Brwa Nouri, "Bu galibiyetle gurur dolu olduk. Şimdi bizi orada cehennemde bir maç bekliyor. Aynı şekilde cesur olmalıyız" dedi.

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