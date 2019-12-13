ÖZET | Slovan Bratislava-Braga maç sonucu: 2-4 (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 6. ve son hafta mücadelesinde Slovan Bratislava ile Braga karşılaştı. Ev sahibi Bratislava 42'de Sporar ile öne geçerken, Braga 44'te Rui Fonte'nin golüyle devreyi 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

Maçın son 20 dakikası gol yağmuruna sahne oldu. 70'te Rhasalla, Bratislava'yı 2-1 öne geçirirken, Braga 72'de Trincao ve 75'te Bozhikov'un kendi kalesine attığı gollerle 3-2 öne geçti.

90'da Paulinho son sözü söyledi ve Braga deplasmandan 4-2'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçla Braga puanını 14 yaparak bir üst tura lider olarak çıkarken, Slovan Bratislava ise 4 puanla Avrupa'ya veda etti.

