  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Güncelleme:

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibi oldu.

Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, Türkiye'yi Avrupa Ligi play-off turunda temsil etmeye hak kazanmıştı.

RAKİP BELLİ OLDU

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

SHAKHTAR DONTESK, BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.

Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Samsunspor ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.

text-ad
Etiketler Samsunspor samsunspor avrupa ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Akit'ten Beşiktaş taraftarını ayaklandıran skandal manşet! Yeni Akit'ten Beşiktaş taraftarını ayaklandıran skandal manşet! Kurtlar Vadisi efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini gören onu tanıyamadı! Kurtlar Vadisi efsanesi yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini gören onu tanıyamadı! Türkiye'yi sarsan kopya e-imza skandalında işte sözün bittiği yer! Türkiye'yi sarsan kopya e-imza skandalında işte sözün bittiği yer! Süper Lig'e Kerem Aktürkoğlu bombası düştü Süper Lig'e Kerem Aktürkoğlu bombası düştü TÜİK Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı Bez Bebek'in Pompirikya'sının son halini gören onu tanıyamadı! Bez Bebek'in Pompirikya'sının son halini gören onu tanıyamadı! Temmuz ayında en çok bu otomobiller satıldı Temmuz ayında en çok bu otomobiller satıldı Türkiye'de 1855'teki yanardağ felaketinin yutttuğu, lavların altındaki köyler görüntülendi! Türkiye'de 1855'teki yanardağ felaketinin yutttuğu, lavların altındaki köyler görüntülendi! Konutta peşinatsız, taksitsiz ve faizsiz Gayrimenkul Sertfikası dönemi bugün başlıyor Konutta peşinatsız, taksitsiz ve faizsiz Gayrimenkul Sertfikası dönemi bugün başlıyor ENAG Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını açıkladı
Türkiye'nin konuştuğu diploma çetesinin tarifesi ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu diploma çetesinin tarifesi ortaya çıktı Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e ulaştı! Muson değil adeta ölüm yağmuru: Ölü sayısı 300'e ulaştı! Derin Talu yaşadığı taciz kabusunun korkusunu atmak için soluğu burada aldı Derin Talu yaşadığı taciz kabusunun korkusunu atmak için soluğu burada aldı Akasya Durağı’nın Zeyno'su evlendi; gelinliği sosyal medyayı salladı Akasya Durağı’nın Zeyno'su evlendi; gelinliği sosyal medyayı salladı Denize kıyısı olmayan şehrimizin plajında ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda yaralı var! Denize kıyısı olmayan şehrimizin plajında ortalık bir anda karıştı: Çok sayıda yaralı var! 2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı 2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de bir milyonluk soruyu açtıran Günay teyze fenomen çıktı Tartışmalı 2025 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı Tartışmalı 2025 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı Enflasyon açıklandı; Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Ağustos ayı kira zam oranı belli oldu Para transferi yaparken ''borç'', ''alacak'', ''verecek'' yazma devri bitiyor! Para transferi yaparken ''borç'', ''alacak'', ''verecek'' yazma devri bitiyor!