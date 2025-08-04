Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu

Samsunspor'un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibi oldu.

Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde yapıldı.

Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Samsunspor, Türkiye'yi Avrupa Ligi play-off turunda temsil etmeye hak kazanmıştı.

RAKİP BELLİ OLDU

Kırmızı-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Shakhtar Donetsk / Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

SHAKHTAR DONTESK, BEŞİKTAŞ'I ELEMİŞTİ

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, bir önceki turda karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. eleme turuna yükselmişti.

Shakhtar, Panathinaikos'u elerse Arda Turan ve ekibi bir kez daha Türkiye'ye gelecek.

Samsunspor ilk maçı 21 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı ise 28 Ağustos'ta evinde oynayacak.