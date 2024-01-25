Yeşil sahalarda bir tokat skandalı daha!
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Bjelica, yeni takımı Union Berlin'in Bayern Münih'le oynadığı maçta Leroy Sane'ye tokat attı.
Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da 13. hafta erteleme maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da Union Berlin'i konuk etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih 46. dakikada Raphael Guerreiro'nun golüyle maçı 1-0 kazandı.
Maçın 75. dakikasında gerilim yaşadığı Leroy Sane'yi saha kenarında tokatlayan Union Berlin Teknik Direktörü Nenad Bjelica kırmızı kart gördü.
Nenad Bjelica geçen sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'u yönetmişti.
Bayern Münih bu galibiyetin ardından puanını 44'e çıkararak, lider Bayer Leverkusen ile farkı 4'e düşürdü.
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