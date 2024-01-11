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Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de

Yunus Emre Konak yuvadan uçtu! Resmen Premier Lig'de
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Sivasspor, 18 yaşındaki futbolcusu Yunus Emre Konak'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'a transfer olduğunu duyurdu.

Sivasspor'un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Konak'ın Brentford'a transferi resmiyet kazandı. Sivasspor yaptığı açıklama ile Konak'ın İngiliz ekibine transferini duyurdu. Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Sivasspor Futbol Akademi’de yetişerek a takımımıza yükselen genç futbolcumuz Yunus Emre Konak, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford’a transfer oldu. 12 yaşında futbol akademimize adım atarak, Sivasspor öz kaynaklarında yetişen ve bu sezon ise a takımımıza yükselen 18 yaşındaki sporcumuz Yunus Emre Konak’ın transferi için Brentford ile anlaşamaya varıldı. Hayallerinin peşinde koşan, alt takımlarımızda forma giyen onlarca genç sporcumuza örnek olan Yunus Emre Konak’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonra ki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yunus Emre’nin gelişimine katkı sağlayan Sivasspor Futbol Akademi antrenörlerimize ve a takımımızda ilk kez forma şansı vererek Türk futboluna kazandıran eski teknik direktörümüz Servet Çetin’e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BRENTFORD FUTBOL DİREKTÖRÜ GILES: YUNUS EMRE, HEYECAN VERİCİ BİR OYUNCU

Transferin resmiyete kavuşmasının ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Brentford Futbol Direktörü Phil Giles, "Yunus heyecan verici genç bir oyuncu ve onu Brentford'a getirebildiğimiz için çok mutluyuz. O agresif olmayı, ikili mücadele ve top kazanmayı seven bir oyuncu. Özellikle oyunun hücum tarafında hala çok fazla gelişme potansiyeli var ve oyunun her alanında onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Yönetimimiz hızlı hareket ederek harika bir iş çıkardı. Yunus'la çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz ve umarım zamanı gelince A takıma kadar ilerleyebilir" şeklinde konuştu.

DHA

Etiketler Brentford Sivasspor sivasspor brentford
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