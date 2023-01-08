Zidane, peş peşe milli takımlardan gelen teklifleri reddetti

Brezilya ve Portekiz milli takımlarının teklifine reddeden Zinedine Zidane, ABD'den gelen teklifi de kabul etmedi.

2021 yılından beri takım çalıştırmayan ünlü Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın geleceği merak konusu uyandırıyor.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı ile adı anılan Zidane için yeni iddialar ortaya atıldı.

Milli takım çalıştırmak istemiyor

ESPN'de yer alan habere göre, Zinedine Zidane'nın Brezilya ve Portekiz milli takımlarından gelen teklifleri reddettiği aktarılırken Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı'ndan gelen teklife de sıcak bakmadığı ve geri çevirdiği belirtildi.

3 Şampiyonlar Ligi zaferi var

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid ile başlayan A takım ile iki farklı dönemde görev almıştı.

Bu dönemde Fransız çalıştırıcı, 3 Şampiyonlar Ligi, 2 Avurpa Süper Kupası, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga ve 2 İspanya Süper Kupası şampiyonlukları kazanmıştı. Zidane 2021 yılında Real Madrid ile yollarını ayırmıştı.