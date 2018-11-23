Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.
EŞLEŞMELER;
Keçiörengücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Giresunspor
Sivas Bld - Trabzonspor
Adana Demirspor - Başakşehir
Nazilli Belediyespor - Göztepe
Ç.Rizespor - Balıkesirspor
Boluspor - Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld - Kasımpaşa
Malatyaspor - Etimesgut Bld.
Fatih Karagümrük - Akhisar
Altay - Kayserispor
Bodrum Bld - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor
Alanyaspor - Kahramanmaraşspor