Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.

EŞLEŞMELER;

Keçiörengücü - Galatasaray

Fenerbahçe - Giresunspor

Sivas Bld - Trabzonspor

Adana Demirspor - Başakşehir

Nazilli Belediyespor - Göztepe

Ç.Rizespor - Balıkesirspor

Boluspor - Van Büyükşehir Bld.

Menemen Bld - Kasımpaşa

Malatyaspor - Etimesgut Bld.

Fatih Karagümrük - Akhisar

Altay - Kayserispor

Bodrum Bld - Ankaragücü

Gençlerbirliği - Hatayspor

Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği

Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor

Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

