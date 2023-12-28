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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel kararını verdi

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel kararını verdi
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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, görevine devam ettiğini açıkladı. Demirel, ''Bana güvenen insanları yarı yolda bırakamazdım. Benim de bir yanım her zaman Hataylı.'' dedi.

Beşiktaş maçı sonrası istifa edebileceğinin sinyalini veren Volkan Demirel, görevine devam ediyor.

Atakaş Hatayspor teknik direktörü kariyeri, hedefleri ve deprem bölgesinde geçirdiği süreci Empati programında anlattı.

Demirel, "Çok başarılı olmak istiyorum çünkü kolay bir süreç değil, depremden bu yana gelen süreçte çok kafa yordum. Uyumadığım geceler oldu." dedi.

"Son maçtan sonra yorulduğumu hissettim ve bunu da açık açık dile getirdim" diyen Demirel, "Hem benim hem de hatayspor için, belki bunun daha iyi olacağını düşünmüş de olabilirim o anki psikolojiyle maçtan sonraki kafa yapımla." ifadelerini kullandı.

"BENİM BİR YANIM HATAYLI"

2-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrası görevini bırakabileceğini söyleyen Demirel'i kararından vazgeçirense futbolcularına, kulübe ve şehre bağlılığı.

Demirel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Getirdiğim oyuncu sayısı bu sene 18. Bana inanarak geldi herkes, kendimi onların yerine koydum ve dedim ki bu kadar insan sana güvenerek geldi bırakıp gidemezsin. Babam Artvin, annem Rizeli ama benim bir yanım Hataylı, her zaman da öyle kalacak."

Demirel'in konuk olduğu Empati programı, 3 Ocak Çarşamba saat 21'de NTV'de yayınlanacak.

Etiketler hatayspor volkan demirel teknik direktör
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