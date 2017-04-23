Güreşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 12 Yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde güreşçileri taşıyan minibüsle otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Çevre yolu Bozkır kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya’da yapılan 14-15 yaş Türkiye Güreş Şampiyonası’na katıldıktan sonra memleketleri Artvin’e dönen güreşçileri taşıyan Ramazan A. yönetimindeki 08 AP 575 plakalı minibüs ışıklarda yavaşlayınca aynı yöne seyir halindeki Ferhat G. idaresindeki 42 DSC 71 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüs yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan antrenör Zaza V.(42), sporcular Muhammed A.(14), Resul T.,(14) Tahsin Ö., (14) Furkan D., (15) Kadem Ö.(14), Görkem A.,(14) Yasin Ö.,(15) Kürşat D.(15) Talha Ümeyir A.(15) Serhat K. (14) ve Burak K. (15) ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olduğu öğrenilen Muhammed A. ve Görkem A. ise Konya’ya sevk edildi.

Kaza anını anlatan Tahsin Ö., “Antalya güreş müsabakalardan geliyorduk. 14-15 yaş Artvin’e gidiyorduk. Kırmızı ışığı gördük biz yavaşladık. Adam arkadan geliyordu araç bize vurdu. Araba kaydı biz takla attık oradan tümseklere vurduk durduk. Daha sonra camları kırdık dışarı çıktık. Türkiye şampiyonası, Yusufeli ve Artvin Borçka,Artvin belediye ihtisas kulübü sporcularıyız” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.