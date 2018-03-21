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  4. 21 Mart 2018 14:19

Yunan başkan kafayı Fenerbahçe'ye taktı !

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, gazetecilere Fenerbahçe'nin maçından bölümler olan bir DVD ve bir mektup gönderdi.

Yunan başkan kafayı Fenerbahçe'ye taktı !
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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un Fenerbahçe düşmanlığı bitmiyor. Sarı lacivertli ekiple oynanan maçtan sonra Türkiye’ye yönelik sözleri nedeniyle 5 ay ceza alan Giannakopoulos yine rahat durmadı.

Euroleague’de Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş’un korunduğunu iddia eden Giannakopoulos, basın mensuplarına içinde maç görüntüleri, istatistikler ve bir mektubun yer aldığı DVD ile dosya gönderdi.

Yunan başkanın mektubunda, “Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş, Euroleague’de defansif olarak en iyi takım ancak bazı maçlarda hakemlerin yardımıyla onlara çok az faul çalındığı da bir gerçek. Oynadıkları maçlarda, rakip ve bu bu takımların aldığı faul sayılarında ciddi fark var” dedi.

Öte yandan gönderdiği DVD ile ilgili bilgi veren Giannakopoulos, “DVD’de Euroleague hakemlerinin özellikle Olympiakos ve Fenerbahçe’ye karşı farklı bir tutum içerisinde olduğunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

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Giannakopoulos , fenerbahçe , Panathinaikos
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