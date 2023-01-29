Avustralya Açık’ta şampiyon belli oldu

Novak Djokovic, Avustralya Açık finalinde Stefanos Tsitsipas’ı 3-0 yenerek kariyerinin 22’nci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Avustraya Açık Tenis Turnuvası’nın finalinde, Novak Djokovic ile Stefanos Tsitsipas karşı karşıya geldi.

Melbourne'de bulunan Rod Laver Arena'da dünya 5 numarası Djokovic ile 4 numaralı seri başı Tsitsipas karşı karşıya getiren 2 saat 56 dakika süren mücadeleye Djokovic, hızlı başlayarak ilk seti 6-3 ile geçti.

İkinci sette tie breake giden maçta Sırp raket Djokovic, 7-6'lık üstünlük sağladı. Son sette de uygulanan tie breakte Djokovic 7-5 kazandı.

35 yaşındaki tenisçi, rakibine set vermeden toplamda 3-0’lık skorla galibiyet almış oldu. Nole, aldığı bu şampiyonlukla Avustralya Açık'ta 10. kez zirveyi temsil etti.

NADAL’I YAKALADI

2023 Avustralya Açıktan zaferle ayrılan Novak Djokovic, grand slam turnuvalarda toplam 22. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Djokovic, böylece Rafael Nadal’ın elinde bulunan 'en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi' rekorunu da egale etmiş oldu.

Nadal ile şampiyonluk sayısını eşitleyen Djokovic, Avustralya Açık'ta 10. kez mutlu sona ulaştı. Djokovic, daha önce Fransa Açıkta 2, Wimbledon'da 7 ve Amerika Açık'ta da 3 kez ipi göğüsleyen isim olmuştu. Ayrıca Djokovic, bu zaferle tek erkeklerde 1 numaraya yükselmiş oldu.