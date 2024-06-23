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Milli tenisçi Berfu Cengiz Ystad Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz Ystad Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu
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Milli tenisçi Berfu Cengiz, İsveç'te Ystad Kadınlar Tenis Turnuvası'nın finalinde İspanyol Irene Burillo Escorihuela'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Dünya 288 numarası Berfu Cengiz, İsveç'in Ystad kasabasında düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 274. basamağındaki Burillo Escorihuela ile karşılaştı.

Berfu, toprak korttaki organizasyonun final maçını 6-3, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak bu sezon 3. şampiyonluğunu elde etti.

 

Etiketler Milli tenisçi Berfu Cengiz milli tenisci Berfu Cengiz Ystad Kadınlar Tenis Turnuvası
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