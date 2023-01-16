Son şampiyon Nadal galibiyetle döndü

Avustralya Açık'ta tek erkeklerde geçen yılın şampiyonu Rafael Nadal, birinci tur karşılaşmasında Büyük Britanyalı rakibi Jack Draper'ı 3-1 mağlup etti ve ikinci tura yükseldi.

Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile birlikte tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bugün ilk tur karşılaşmalarıyla Melbourne kentinde başladı.

Tek erkeklerde geçen sezonun şampiyonu ve bir numaralı seri başı Rafael Nadal, Büyük Britanyalı rakibi Jack Draper ile mücadele etti.

Rod Laver Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk setini Nadal 7-5 ile kazandı.

İkinci seti 6-2 ile kazanan Draper, setlerde 1-1'lik eşitliği sağladı.

Üçüncü seti 6-4 ve dördüncü seti 6-1 ile kazanan İspanyol tenisçi Nadal, 3 saat 41 dakika süren karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve ikinci tura yükseldi.

Nadal'ın ikinci turdaki rakibi, ABD'li Mackenzie Mcdonald oldu.