A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Umut Çakır dönemi sona erdi
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Türkiye Voleybol Federasyonu, (TVF) A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve Yardımcı Antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Umut Çakır ve Mert Karatop’a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
DHA
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