Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını 25-11, 25-15 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
14 sayıyla Kathryn Boden karşılaşmanın en değerli oyuncusu olurken 11’er sayıyla Tijana Boskovic ve Yaprak Erkek, galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.
SALON: TVF Burhan Felek Spor Salonu
HAKEMLER: Tomislav Popovic (SRB), Eldar Zulfugarov (AZR).
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Nicoletti, Aybüke (Lilbero),
LEVALLOİS PARİS SC: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello, Zyani, Verger, Depie, Biemel (Libero)
SETLER: 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)
DHA
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