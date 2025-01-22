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Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde

Eczacıbaşı Dynavit çeyrek finalde
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CEV Şampiyonlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fransız temsilci Levallois Paris takımını 25-11, 25-15 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

14 sayıyla Kathryn Boden karşılaşmanın en değerli oyuncusu olurken 11’er sayıyla Tijana Boskovic ve Yaprak Erkek, galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı.

SALON: TVF Burhan Felek Spor Salonu

HAKEMLER: Tomislav Popovic (SRB), Eldar Zulfugarov (AZR).

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Yaprak, Nicoletti, Aybüke (Lilbero),

LEVALLOİS PARİS SC: Tkachenko, Garcia, Cugno, Murek, White, Morello, Zyani, Verger, Depie, Biemel (Libero)

SETLER: 3-0 (25-11, 25-15, 25-18)

DHA

Etiketler Eczacıbaşı Dynavit cev şampiyonlar ligi çeyrek final
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