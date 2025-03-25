Filede şampiyon Fenerbahçe Medicana oldu
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2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley final karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana, Halkbank’ı 3-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Salon: Yenişehir
Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yavuz Akdemir
Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Micah Kupono Maa, Dick Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Mirza Lagumdzija, Yoandy Leal Hidalgo (Volkan Döne (L), Ekrem Caner Çiçekoğlu, Marek Sotola, İzzet Ünver)
Başantrenör: Igor Kolakovic
Fenerbahçe: Earvin Ngapeth, Hakki Capkinoglu, Kaan Gurbuz, Yigit Gulmezoglu, Jeffrey Jendryk, Fabian Drzyzga, (Caner Dengin (L), Baturalp Burak Güngör (L), Caner Pekşen, Luburic)
Başantrenör: Slobodan Kovac
Setler: 19-25, 23-25, 17-25
Süre: 89 dakika (28, 34, 27)
İHA
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