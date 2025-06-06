Filenin Sultanları Tayland'ı da devirdi
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Filenin Sultanları 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yenerek, ikinci galibiyetini aldı.
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk maçında Fransa ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız bugün de 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) Çin etabının 2'nci maçında karşılaştığı Tayland’ı 3-0 mağlup ederek VNL’e 2’de 2 yapmış oldu.
Çin’in başkenti Pekin’de oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 25-23, 25-14 ve 25-22’lik sonuçlarla kazandı.
Salon: National Indoor
Hakemler: Wensheng Luo (Çin), Yuliya Akulova (Kazakistan)
Türkiye: Dilay, Derya, Berka, Aleksia, Yaprak, Deniz, Eylül (L) (Hande)
Tayland: Pornpun, Pimpichaya, Thatdao, Thanacha, Donphon, Winotrat, Piyanut (L) (Natthanicha, Chatchu-On, Ajcharaporn, Hattaya, Kuttika)
Setler: 25-23, 25-14, 25-22
Sultanlar, Çin’in başkenti Pekin’de oynanan turnuvanın ilk ayağında üçüncü maçını Polonya’ya karşı oynayacak.
Ay-yıldızlılar Çin etabının son maçında ise ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Polonya ve Çin maçlarının programı şu şekilde;
7 Haziran Cumartesi TSİ 10.00 Türkiye-Polonya
7 Haziran Pazar TSİ 14.30 Çin-Türkiye
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