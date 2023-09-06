Filenin Sultanları'na verilecek para ödülü belli oldu

2023 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu olan filenin sultanlarına Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ödenecek olan prim belli oldu.

2023 yılına FIVB Milletler Ligi'ni kazanarak başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da kürsünün en üstüne çıkarak tüm Türkiye'yi gururlandırdı.

Türkiye'ye takım sporları tarihinde ilk şampiyonluğunu getiren Filenin Sultanları, CEV tarafından 500 bin euroluk galibiyet primiyle ödüllendirilmişti. Söz konusu tutar, sosyal medyada kullanıcılar tarafından az bulunurken, başarılı sporcuları ödüllendirmek için Türkiye Voleybol Federasyonu harekete geçti.

KİŞİ BAŞI 1 MİLYON 650 BİN LİRA ÖDENECEK

Ajansspor'un haberine göre; şampiyonada yer alan her sporcu için 150 cumhuriyet altını prim ödenecek. Sporcu başına 1 milyon 650 bin liraya denk düşen bu rakamın yanı sıra TVF'nin, organizasyon tarafından verilen 500 bin euroluk ödülü de sporcular ve teknik ekip arasında bölüştüreceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 15 milyon liralık ödemenin de teknik ekip ve oyuncular arasında pay edilmesi halinde dağıtılacak primle birlikte Filenin Sultanları'nda forma giyen her voleybolcu, yaklaşık 2 milyon 500 bin liralık bir ödül kazanmış olacak.