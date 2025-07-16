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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı
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FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu açıklandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Şampiyona öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Milli takımın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

İHA

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Etiketler filenin sultanları A Milli Kadın Voleybol Takımı kadro
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