Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası geniş kadrosu açıklandı

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu açıklandı.

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihlerinde Tayland'da gerçekleştirilecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Şampiyona öncesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın geniş sporcu kadrosu belli oldu.



Milli takımın geniş sporcu kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın

İHA