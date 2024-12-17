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Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın Dünya Şampiyonası'nda rakipleri belli oldu
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Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile eşleşti.

Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım bir üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşecek ve çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

B grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

C grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

D grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

E grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

F grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

G grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

H grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

AA

Etiketler filenin sultanları Dünya Şampiyonası 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası A Milli Kadın Voleybol Takımı
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