Polis pankartını tutmadığı için eleştirilen Galatasaray kaptanı İlkin Aydın'dan ilk açıklama

Sultanlar Ligi play-off maçında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç öncesinde Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü için açılan pankartı tutmayıp eli belinde beklediği için eleştirilen Galatasaray kaptanı İlkin Aydın eleştirilere yanıt verdi.

Sultanlar Ligi play-off etabında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederken, Galatasaray'ın kaptanı İlkin Aydın maç öncesinde açılan Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü için açılan pankartı tutmayıp eli belinde beklediği için eleştirilmiştir. Sosyal medyadaki eleştiriler sonrasında sessizliğini bozan İlkin Aydın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin güvenliği ve huzuru için canla başla çalışan polislerimiz sizleri seviyoruz. İnanın değil size kastım"