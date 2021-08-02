Tokyo 2020'de Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
Tokyo 2020'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore oldu.
Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup etmişti.
Gruptaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin'i sahadan silerek 3-0 kazanan Sultanlar, ikinci maçında ise İtalya'ya 3-1 mağlup olmuştu.
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