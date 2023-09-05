Alman devleri elektrikli otomobil ligine hızlı girdi

Alman otomobil üreticilerinin gelecek yıllardaki elektrikli araç gelişimi için çalışmalarına hız kattı.

Alman otomobil üreticilerinin gelecek yıllardaki elektrikli araç gelişimini destekleyecek tamamen yeni platformlar üzerine inşa ediliyor. Tesla’yı yakalamaya çalışan Mercedes ve BMW’nin elektrikli araçlara yönelik agresif hamlelerde bulunuyor.

Münih’teki IAA otomobil fuarında Mercedes, Mercedes-Benz Concept CLA Class’ı sergilerken BMW, BMW Vision Neue Klasse’yi tanıttı.

MERCEDES'TEN 15 DK'DA 400 KM

Mercedes-Benz Concept CLA Sınıfı, Alman otomobil devi tarafından elektrikli otomobiller için tasarlanan yeni bir platform olan Mercedes‑Benz Modüler Mimari (MMA) üzerine inşa edildi.

Seri, dört kapılı bir coupé, bir station ve iki spor arazi aracı olmak üzere toplam dört yeni modelden oluşacak.

Mercedes, otomobilin tek şarjla 750 kilometre (466 mil) menzile sahip olacağını iddia ediyor. Şirket ayrıca bataryanın sadece 15 dakikada şarj edilebileceğini ve böylece otomobilin 400 kilometre yol kat edebileceğini iddia ediyor.

BMW 2025'TE GELECEK

BMW Vision Neue Klasse, BMW’nin Tesla’ya cevabı oldu. Aynı zamanda BMW’nin gelecekteki elektrikli otomobillerini destekleyecek yeni bir mimari üzerine inşa edilmiştir.

Neue Klasse (veya yeni sınıf) mimarisini temel alan ilk elektrikli araçların 2025 yılında üretime girmesi planlanıyor.

Konsept aracın cam tavanı var. BMW, otomobilin tasarımının hayranların marka hakkında bildiği klasik unsurları içerdiğini söyledi.