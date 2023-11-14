Android 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 14 güncellemesi alacak telefonları belli oldu.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Android 14 alacak telefonları açıkladı. Firma daha önce Galaxy S23 serisine Android 14 getirmişti. Şimdi ise 30 başka telefona beş hafta içerisinde gelecek.

İşte tahmini çıkış tarihleriyle güncelleme alacak telefonlar: