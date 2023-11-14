  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Android 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

Android 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı

Android 14 güncellemesi alacak telefonlar açıklandı
Güncelleme:

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 14 güncellemesi alacak telefonları belli oldu.

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung Android 14 alacak telefonları açıkladı. Firma daha önce Galaxy S23 serisine Android 14 getirmişti. Şimdi ise 30 başka telefona beş hafta içerisinde gelecek.

İşte tahmini çıkış tarihleriyle güncelleme alacak telefonlar:

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Android 14 güncellemesi alacak telefonları belli oldu.

Etiketler android 14 samsung güncelleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Irmak Ünal karın kaslarıyla şov yaptı
3 haftalık bebeğini katleden kadından kan donduran itiraf
A Haber ve Yeni Şafak'a suç duyurusu
İstanbul'da bu ilçelere bugün elektrik verilemeyecek
Türk imama Mekke'de gözaltı
Zincirleme kabus: Çok sayıda yaralı var
Yerli İHA AKSUNGUR bir ilki daha başardı
İYİ Parti için olay olacak MHP iddiası
Tedbirinizi alın! Yağışlar çok kuvvetli vuracak!
İstanbul'da gün batımı... Ortaya çıkan manzara hayran bıraktı