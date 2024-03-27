Apple iOS 18 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu
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Teknoloji devi Apple, iOS 18 işletim sistemini tanıtacağı WWDC 2024 etkinliğin ne zaman yapılacağını duyurdu.
ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 18 işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansında, ana odak yapay zeka olacak.iOS 18'in yeni yapay zeka özelliklerini duyuracak olan şirket, dikkat çeken başka gelişmeleri de açıklayacak.
Apple WWDC 2024 etkinliği haziran ayında
Apple bu etkinlikte yalnızca iOS 18'i değil aynı zamanda iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için açılış etkinliği yapacak.
iOS 18 ile neler değişecek?
Apple, iOS 18'in şimdiye kadar ki en büyük iOS güncellemesi olmasını planlıyor. iOS 18'in günlük hayatınızı yönetmenize yardımcı olacak yapay zeka özelliğini içermesi bekleniyor. Apple'ın Siri iyileştirmeleri, Apple Music için yapay zeka özelliği, iWork paketinde yapay zeka ile belge oluşturma, mesajlarda ise daha akıllı yanıt önerileri üzerinde çalışıldığı öğrenildi.
iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şöyle:
- iPhone 15, iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (İkinci ve Üçüncü Nesil)
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