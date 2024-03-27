Apple iOS 18 ne zaman tanıtılacak? Tarih belli oldu

Teknoloji devi Apple, iOS 18 işletim sistemini tanıtacağı WWDC 2024 etkinliğin ne zaman yapılacağını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Apple iOS 18 işletim sistemini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yıl 10-14 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansında, ana odak yapay zeka olacak.iOS 18'in yeni yapay zeka özelliklerini duyuracak olan şirket, dikkat çeken başka gelişmeleri de açıklayacak.

Apple WWDC 2024 etkinliği haziran ayında

Apple bu etkinlikte yalnızca iOS 18'i değil aynı zamanda iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için açılış etkinliği yapacak.

iOS 18 ile neler değişecek?

Apple, iOS 18'in şimdiye kadar ki en büyük iOS güncellemesi olmasını planlıyor. iOS 18'in günlük hayatınızı yönetmenize yardımcı olacak yapay zeka özelliğini içermesi bekleniyor. Apple'ın Siri iyileştirmeleri, Apple Music için yapay zeka özelliği, iWork paketinde yapay zeka ile belge oluşturma, mesajlarda ise daha akıllı yanıt önerileri üzerinde çalışıldığı öğrenildi.

iOS 18 güncellemesi alacak iPhone modelleri şöyle: