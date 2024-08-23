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Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor

Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram yetkilileri Türkiye'ye geliyor
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Instagram'a getirilen erişim engelinin yankıları devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram yetkililerinin görüşmek için Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Instagram yetkilileri kısa süre içinde Türkiye'de olacak. Ağustos başında Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından yapılan görüşmeler sonucu ayrıntılı değerlendirme için toplantı kararı alınmıştı.

"BİRKAÇ AY İÇERİSİNDE ÜST DÜZEY YETKİLİLER GELECEK"

NTV'den Sibel Can'ın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim asla yasakçı bi zihniyet içerisinde olmadığımızı bu anlamda da vatandaşımızı mağdur etmek istemediğimizi ama mutlaka uyulması gereken kurallar noktasında da iyi bir işbirliği yapmamız gerektiği konusunda mutabık kaldık. Zannediyorum sonbaharda yani birkaç ay içerisinde üst düzey yetkililer gelecek bizim arkadaşlarımızla detaylı bir çalışma yapacaklar." dedi.

"YPG VE FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜLMÜYOR"

Bakan Uraloğlu, görüşmede gündeme getirecekleri başlıkları ise şu sözlerle anlattı:

"PKK ile ilgili çok net dünya da bunu genel anlamda terör örgütü olarak tanımladı ama onun devamı olan bizim için aynıdır YPG'yi bu anlamda görmüyorlar ya da FETÖ'yü birçok ülke bu anlamda görmüyor. Burada nispeten ilerleme katettik bizim amacımız bunlarda da istediğimiz ilerlemeyi katetmek. Ziyaretlerini özellikle onun için istedik."

"ERİŞİM ENGELİ AJANDAMIZ YOK"

Uraloğlu "Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından birçok sosyal medya platformunun da kapatılacağına ilişkin iddialar gündeme gelmeye başladı. Sanırım bir endişe hakim ya da bir belirsizlik var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bize kamuoyundan gerek talep, gerek şikayet anlamında çok fazla ileti, mesaj var. Biz bunların hepsini değerlendiriyoruz ama hemen önümüzde şununla ilgili bir kapatma ya da erişime engel getirme ile ilgili elimizde bir ajandamız yok ama 7/24 takip ettiğimizi de söylemek isterim."

NTV

Etiketler Bakan Uraloğlu instagram intagram yetkilileri bakan uraloğlu instagram
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