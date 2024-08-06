Bakan'dan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli için "yasakçı olan biz değiliz, yasakçı olan Instagram" dedi ve META'nın Türkiye'nin taleplerini karşılaması durumunda erişim engelinin kalkacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'nde konuştu. Uraloğlu, BTK tarafından erişime engellenen sosyal medya platformu Instagram ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Bu ülkenin kanunları kuralları yok mu? Elbette var, siz de bunlara uymak zorundasınız. Zannediyorum çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız" dedi.

"Yasakçı yaklaşım" içinde olmadıklarını söyleyen Uraloğlu, "Hamas lideri Haniye ile ilgili yapılan taziye paylaşımlarına bile tahammül edilmiyor. Eğer bir engelleme, sansür varsa bu Instagram'ın yaptığıdır" ifadelerini kullandı.