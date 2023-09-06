Dünyanın en uzun deniz altı kablosu üretildi

Dünyanın en uzun deniz altı elektrik kablosu üretildi. İngiltere ve Danimarka'yı bağlayan kablo yıl sonunda çalışmaya başlayacak.

Dünyanın en uzun kablosu Viking Link şirketi tarafından tamamlandı. Danimarka ve Birleşik Krallık'ı bağlayan kablo en uzun kara ve denizaltı elektrik kablosu olarak rekor kırdı. Proje, İngiltere'nin National Grid ve Danimarka'nın Energinet şirketleri arasındaki 1,7 milyar sterlinlik (mevcut kur ile 57 milyar 212 milyon 38 bin TL) bir ortak girişimin sonucudur. Kablo bu yılın sonunda başlayacak.

Viking Link'in tasarımı, üretimi ve kurulumundan sorumlu olan İtalya merkezli ana yüklenici Prysmian Group, hem kara hem de denizaltı güç kablolarının başarılı bir şekilde kurulumunu ve yüksek gerilim testlerini tamamladığını açıkladı. Kopenhag merkezli NKT de kablo montajında aktif rol aldı.

Projenin anahtar bileşeni olan kablolar, Napoli yakınlarındaki Arco Felice'deki Prysmian Group fabrikasında üretildi. Kablo döşeme işlemi için ise Leonardo da Vinci ve Cable Enterprise gemileri kullanıldı.

4 ÜLKENİN DENİZ SULARINDAN GEÇİYOR

Viking Link, 765 kilometre uzunluğunda (475 mil uzunluğunda) kara ve denizaltı yüksek gerilim doğru akım (HVDC) enterkonnektörüdür ve İngiltere'nin Lincolnshire bölgesi ile Danimarka'nın Jutland bölgesini birleştirir. Bu tek damarlı, kütle emdirilmiş ve kağıt izolasyonlu denizaltı kabloları, İngiltere, Hollanda, Almanya ve Danimarka sularının altından geçmektedir.

HVDC enterkonnektörü, her iki ülke arasında 1,4 gigawatt'a (GW) kadar temiz enerjinin iletilmesini sağlayacak. Bu, yaklaşık olarak 1.4 milyon Birleşik Krallık evine enerji sağlamaya yeterli olacak.