Dünya'nın kara kutusu inşa ediliyor

Bilim insanları gelecek nesillerin, insanlığın iklim krizi ile nasıl baş ettiğini görebilmesi için bir kara kutu inşa ediyor. Dünya'nın kara kutusu olarak nitelendirilen yapının, yok edilemez bir yapıya sahip olması planlanıyor.

İnsanlığın geleceği giderek belirsizleştiği, inanılmaz bir baskı altındaki doğanın gelecek nesiller için karanlık bir tablo çizdiği bir zamanda yaşıyoruz.

Küresel Isınma, yükselen deniz seviyeleri ve azalan biyoçeşitlilikten hava ve su kirliliğine kadar bir tür olarak karşılaştığımız birçok sorunun arkasında yatıyor.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliğine karşı nelerin yapılabileceğini konusu önerilerde bulunuyor.

Ancak kimi bilim insanlarıysa küresel ısınmanın durdurulamaması ve insanlığın yok olması ihtimalini değerlendirerek bu durumunda neler yapılacağı üzerine kafa yoruyor.

Öne sürülen fikirlerden biri Dünya’nın kara kutusunu inşa etmek. Yani gelecekteki medeniyetlere insanlığın tam olarak nasıl çöktüğüne dair fikir vermek için bilimsel verileri kaydedecek devasa, yok edilemez bir kutu.

Şimdi bu kara kutu projesi gerçeğe dönüşmek üzere. Projenin hedefi, Avusturalya’nın yaklaşık 240 kilometre güneyindeki Tanzanya adasının batı kıyısına Dünya’nın kara kutusunu yerleştirmek.

Bu kara kutu, iklim değişikliğiyle ilgili önemli verileri kaydetmek için kullanılacak. Kaydedeceği veriler arasında ayrıca okyanus asitlik oranı, enerji tüketimi, CO2 seviyeleri, kara ve deniz sıcaklıkları kapsayacak ve büyük iklim konferansları gibi önemli iklim haberleriyle ilgili bilgiler de olacak.

Proje, Avustralya’nın en büyük pazarlama iletişimi şirketi olan Clemenger BBDO tarafından Tazmanya Üniversitesi’nden araştırmacılarla birlikte yürütülüyor.

Ekip ana hedeflerinin işletmeler ve politikacılar arasında iklim değişikliğine dair hesap verebilirliği ve katılımı artırmaya çalışmak olduğunu belirtiyor.

Ancak korkulan olursa ve dünya gerçekten büyük bir çöküşe giderse, gelecek medeniyetlerin kutuda gizli bilgileri kullanarak yaptığımız hatalardan ders çıkarması umuluyor.

Yedi santim çelikten bir tabakayla korunacak kara kutunun 2022’nin başlarında faaliyete geçip hiçbir insan müdahalesi olmadan önümüzdeki 30 ila 50 yılın iklim verilerini kaydetmesi planlanıyor.

Kara kutu güç için güneş enerjisini kullanacak, güneşin olmadığı zamanlar için bir pil ünitesi olacak. İnternet sitesine göre, yapı henüz inşa edilmemiş olmasına rağmen ekip verileri kaydetmeye şimdiden başladı.

Araştırmacılar şu anda insan müdahalesinden bağımsız çalışması planlanan projenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmenin yolları üzerinde çalışıyor.

Bunun için “kalp atışı” sensörü gibi bir şey kullanılması değerlendiriliyor. Yaratıcılarına göre, önümüzdeki 30 ila 50 yıl için veri kaydedebilmesi gereken cihaz internete bağlı olacak.