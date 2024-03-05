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Elon Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye aldı

Elon Musk, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye aldı
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Sosyal medya platformu X’in sahibi Elon Musk, Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram'da dünya genelinde yaşanan erişim sorunu ile ilgili alaycı tavırla bir açıklama yaptı.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da dünya genelinde erişim sorunu yaşandı. Sosyal medya platformu X’in sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, ise Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununu tiye alarak, “Eğer bu yazıyı okuyorsanız, bunun nedeni sunucularımızın çalışıyor olmasıdır” dedi.

META'DAN AÇIKLAMA

Musk, ayrıca, sosyal medya hesabından Facebook, Instagram ve Threads ile dalga geçtiği temsili bir fotoğrafı paylaşarak, Meta İletişim Direktörü Andy Stone’un X üzerinden “İnsanların hizmetlerimize erişimde sorun yaşadığının farkındayız. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşıma yer verdi.

Etiketler Elon Musk facebook instagram
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