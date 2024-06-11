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Elon Musk’tan Apple’a ''yasaklarım'' tehdidi

Elon Musk’tan Apple’a ''yasaklarım'' tehdidi
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Tesla, X ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, ChatGPT’yle işbirliğine giden Apple’ın cihazlarını şirketinde kullanmayı yasaklama tehdidinde bulundu.

ABD’li teknoloji şirketi Apple, OpenAI şirktetinin yapay zeka uygulaması ChatGPT’yle işbirliği kurduğunu duyurdu.

 Böylece akıllı asistan Siri, gerektiğinde ChatGPT’ye erişebilecek.

ChatGPT entegrasyonu yıl içinde iPadOS 18 ve macOS Sequoia’ya da gelecek.

Elon Musk işbirliğine öfkelendi. Böyle bir entegrasyonun ‘kabul edilemez bir güvenlik ihlali olacağını’ savunan Musk, “Apple, OpenAI’yi işletim sistemi düzeyinde entegre ederse, Apple cihazları şirketlerimde yasaklanacak” dedi.

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Etiketler Elon Musk apple chatgpt yasak yasaklama kararı
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