iPhone sahiplerine ChatGPT artık ücretsiz

OpenAI ve Apple'den dev iş birliği... Yapay zeka ChatGPT, iPhone kullanıcılarına ücretsiz oldu.

OpenAI ve Apple, yapay zeka teknolojilerinde yenilikçi bir ortaklığa giderek, kullanıcılara daha ileri düzeyde hizmet sunmayı hedefliyor.

OpenAI ve Apple, yapay zeka alanında güçlerini birleştirerek, kullanıcılara daha gelişmiş ve entegre çözümler sunmak üzere yeni bir ortaklık kurduklarını duyurdu. Bu iş birliği, yapay zeka teknolojilerinin günlük hayata entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

OpenAI ve Apple, bu ortaklık kapsamında GPT-5 modelinin Apple ekosistemine entegre edilmesi üzerinde çalışacak. Apple’ın cihazları ve hizmetleri ile uyumlu hale getirilecek olan bu model, kullanıcıların doğal dil işleme deneyimlerini önemli ölçüde iyileştirecek. Siri ve diğer Apple hizmetleri, bu gelişmiş yapay zeka modelinden faydalanarak daha akıllı ve sezgisel hale gelecek.

YAPAY ZEKA VE KULLANICI DENEYİMİ

Bu ortaklık, yapay zekanın kullanıcı deneyimini nasıl dönüştürebileceğini göstermeyi hedefliyor. Apple’ın donanım ve yazılım mühendisliği konusundaki uzmanlığı, OpenAI’nin ileri düzey yapay zeka teknolojileri ile birleşerek, kullanıcılara benzersiz bir deneyim sunacak. Özellikle sesli komutlar ve metin bazlı etkileşimlerde büyük yenilikler bekleniyor.

OpenAI CEO’su Sam Altman, bu iş birliğinin yapay zeka alanında yeni standartlar belirleyeceğini ve kullanıcıların teknolojiyi daha etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayacağını belirtti. Apple CEO’su Tim Cook ise, bu ortaklığın Apple ürünlerinin kullanıcı dostu ve yenilikçi olma vizyonunu daha da ileri taşıyacağını ifade etti.

OpenAI ve Apple’ın bu yenilikçi ortaklığı, teknoloji dünyasında heyecan yaratıyor. Yapay zeka ve kullanıcı deneyimi alanında önemli gelişmelerin yaşanması beklenen bu iş birliği, her iki şirketin de teknolojiye olan katkılarını daha da güçlendirecek. Bu ortaklık sayesinde, kullanıcılar daha akıllı ve entegre bir teknoloji deneyimi yaşayacak.