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Facebook logosunu değiştirdi; kimse fark etmedi

Facebook logosunu değiştirdi; kimse fark etmedi
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Sosyal medya platformu Facebook bir kez daha logosunu değiştirdi. Ancak birçok kullanıcı eski ve yeni logo arasında bir fark olmadığına dikkat çekti.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Facebook'un logosunu yeniden tasarladı, ancak değişiklikler oldukça minimal. Logonun temel rengi biraz daha koyu bir maviye dönüştü ve "f" harfinde bazı ince değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, Meta'nın logosunu daha cesur ve kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Meta, değişikliklerin Facebook'un kimliği için önemli olduğunu belirtiyor ve bu güncellemelerin uygulamanın tasarımına daha fazla uyum sağladığını söylüyor. Ayrıca, mavinin daha koyu bir tonunun Facebook'un logosunun daha güçlü bir ifadesini yarattığını vurguluyor.

Facebook'un logosundaki değişen ufak ayrıntılar kullanıcılar tarafından çok fark edilmedi.

Facebook logosunu değiştirdi; kimse fark etmedi - Resim : 1

Etiketler facebook meta sosyal medya logo
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