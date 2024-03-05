Facebook ve Instagram'a erişim sorunu

Popüler sosyal medya platformları Instagram'a ve Facebook'a ulaşım sağlanamadığı şikayetleri yaşanmaya başlandı.

Bazı Facebook ve Instagram kullanıcıları, hesaplarına giremediklerini ve bunun yerine hesaplarından çıkış yaptıklarını ileten bir mesaj gördüklerini belirtti. Sorunun, hesapların kapatılmasından ziyade teknik bir sorun olduğu düşünülüyor.

5 MART 2024 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da ve Facebook'ta anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor.

Kullanıcıların bir kısmı Instagram'ın WEB sürümüyle ilgili sorun yaşadığını belirtirken, bazıları da mobil uygulama üzerinde de sorunların olduğunu bildiriyor.

Konuya dair uygulamaların resmi yöneticilerinden henüz bir açıklama yok.

ERİŞİM SORUNU DÜNYA GENELİNDE YAŞANIYOR!

Downdetector verilerine göre kullanıcılar, Facebook ve Instagram'a New York saatiyle 10.00 (TSİ:18.00) itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Dünya genelinde yüz binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de yaşandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X'ten yaptığı paylaşımda, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimizin yapmış olduğu incelemeler neticesinde Instagram ve Facebook'ta gerçekleşen hizmet kesintisinin global kaynaklı olduğu tespit edildi." ifadesini kullandı.