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  3. 12 Ekim 2020 22:03

Facebook'tan Holokost kararı! O içerikler kaldırılacak

Sosyal medya ağır Facebook artık Holokost’u (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacak.

Facebook'tan Holokost kararı! O içerikler kaldırılacak
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Facebook’tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook’un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.

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