Facebook'tan Holokost kararı! O içerikler kaldırılacak

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Facebook’tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook’un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.
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