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Instagram duyurdu: Bu hesapların hepsi silinecek

Instagram duyurdu: Bu hesapların hepsi silinecek
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Instagram, spam ya da bir diğer adıyla bot hesapların takipçiler listesinden kaldırılmasını kolaylaştıran yeni bir özelliğini duyurdu.

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın sahibi Meta, sosyal medya platformları için yeni özellikler geliştiriyor.

Şüphelenilen herhangi bir spam veya bot hesabı, incelemeniz için ayrı bir gelen kutusunda filtrelenecek ve bir hesap spam değilse, bir isteği onaylayabilirsiniz ve bu hesaplar listenize eklenecek. Aksi takdirde tüm hesaplar 30 gün sonra otomatik olarak kaldırılacak.

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