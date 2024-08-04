Instagram'a erişim yasağı devam ederken META'dan sürpriz hamle

Türkiye'de Instagram'a yönelik erişim yasağı sürerken, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın çatı şirketi META'nın Türkçe bilen yönetici iş ilanı dikkat çekti.

Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a erişim 2 Ağustos sabahı durdurulmuştu. BTK, re'sen kapatma kararı alırken başta erişim engelinin neden getirildiği bilinmiyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada "En son bütün uyarılarımıza rağmen katalog suçları dediğimiz bir çerçeve var, o çerçeve kapsamında kendilerini uyardık; gerekli karşılığı bulmadığımız için erişim engeli getirdik. Bu bahsedilen aksaklıkları kanunumuza uymayan tarafları giderip hassasiyetlerimizi yerine getirdikleri zaman erişim yasağını kaldırmış olacağız. Biz mutlaka bunu takip ediyoruz onlarla iletişim halindeyiz, söylediğimiz birçok şeyi yerine getirdiklerini söyleyebilirim ama bazen bu karşılık bulmayabiliyor; özellikle hem kanuni hukuki olarak koyduğumuz kurallar, hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz" demişti.

Mahkeme kararı olmadan alınan erişim engeli 48 saat içinde alınıyor ama katalog suç kapsamında alınan kararlarda bu şart aranmıyor.

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