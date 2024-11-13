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Instagram'a yapay zekalı yeni özellik

Instagram'a yapay zekalı yeni özellik
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Sosyal medyanın en popüler uygulamalarından Instagram, tüm kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemenin testlerine başladı.

Instagram, kullanıcıların profil resimlerini daha sanatsal hale getirebilecek bir yapay zeka (AI) görüntü oluşturma özelliğini test etmeye başladı.

Yeni seçenekle, kullanıcılar profil düzenleme ekranından doğrudan Meta’nın yapay zekâ araçlarını kullanarak hızlı ve kolay bir şekilde AI destekli bir profil fotoğrafı oluşturabilecek.

Bu özellik, Instagram için yeni bir adım olsa da sosyal medya dünyasında yeni değil. Instagram’ın kardeş uygulaması Facebook, benzer bir yapay zekâ profili resmi oluşturma özelliği üzerinde çalışırken, TikTok ve Snapchat de sırasıyla “Dreams” ve AI avatar yaratma seçenekleriyle bu alanda hizmet sunmaya başlamış durumda.

Instagram’ın bu hamlesi, sosyal medya platformunu diğer uygulamalarla benzer bir çizgiye getirirken, bazı kullanıcılar bu gelişmeyi eleştirel bir gözle değerlendiriyor.

Etiketler instagram yapay zeka fotoğraf sosyal medya meta
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