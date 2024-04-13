Instagram'da kullanıcılarını sevindirecek yenilik

Facebook, Whatsapp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, sosyal medyanın en çok kullanılan platformu Instagram'a soruları yanıtlayabilen ve görseller oluşturabilen bir yapay zeka sohbet botu entegre ediyor.

META, Eylül 2023'te Meta AI'yi ortaya çıkarmış ve son birkaç ayı da sohbet botunu Facebook Messenger ve WhatsApp gibi ürünlere eklemekle geçiriyordu. Şimdi Meta'dan yeni bir hamle daha geldi ve Instagram'a da yapay zekâ sohbet botunu entegre etti.

Şirketin AI destekli sohbet robotu Meta AI; soruları yanıtlayabiliyor, şiir yazabiliyor ve basit bir metin istemiyle görseller oluşturabiliyor.

Bir Meta sözcüsü, "Yapay zekâ destekli üretken deneyimlerimiz geliştirilme aşamasında ve bunların bir kısmını sınırlı bir kapasitede halka açık olarak test ediyoruz" dedi. Bu da bu özelliğin henüz herkeste mevcut olmadığı anlamına geliyor.

Teknoloji odaklı haber sitesi TechCrunch, Meta AI'nın Instagram'ın arama çubuğunda göründüğünü söyledi. Ancak bazı kişilerde de bu özellik Instagram'ın gelen kutusundaki arama çubuğunda göründü.