iPhone'u olanları ilgilendiriyor: WhatsApp'a bomba özellik

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS versiyonuna şimdi de companion modu geldi.

WABetaInfo tarafından WhatsApp için hazırlanan 23.10.7.6 yapı kodlu güncellemede yeni bir özellik keşfetti.

Companion mode denilen bu özellikle Apple ürünlerini kullananlar mevcut WhatsApp hesaplarını ikinci bir iOS cihazına bağlayabiliyor.

Resmi olarak duyurulan Companion Mode, özellikle kullanıcıların uçtan uca şifreleme sayesinde aynı gizlilik ve güvenlik düzeyini korurken tüm cihazlarında arama ve mesaj gönderip alma imkânı getiriyor.

Bu özellikle Android içi WhatsApp'larda zaten mevcuttu. Ancak iOS'larda ikinci bir cihaza hesabınızı bağlamak imkansızdı.

23.10.7.6 kodlu kararlı güncellemeyle artık iPhone sahipleri hesaplarına ikinci bir cihaz olarak bağlayabilecek.

Peki bunu nasıl yapacak? Basit bir yöntemle var olan cihazındaki WhatsApp QR kodunu, bağlamak istediğiniz cihaza taratmanız yeterli.

WhatsApp hesabınızı başka bir iPhone'a bağladıktan sonra sohbet geçmişiniz tüm bağlı cihazlarda güvenli bir şekilde senkronize edilecek. Ancak Android'de olan yayın listelerini yönetme, bağlı cihazdan durum güncellemesi gönderme gibi bazı özellikler henüz iOS'larda kullanılamıyor.

Bu özellikle iOS kullanıcıları 4 cihaza kadar bağlantı kurabilecek. Yani aynı anda ikiden fazla cep telefonuna WhatsApp'ınızı bağlayabileceksiniz. Bağladığınız cep telefonundan WhatsApp kullanırken de kişisel mesajlarınız ve aramalarınız uçtan uca şifrelenmeye devam edecek.

Bu yeni özellikle WhatsApp'ı iOS'ta kullananlara gönderilmeye başladı. Ancak herkese ulaşması biraz vakit alacak. WhatsApp'ın son sürümüne güncelleme yaparak yeni özelliğe ulaşmak mümkün.