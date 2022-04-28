Kapalı da olsa prize bağlı cihazların, şarj aletlerinin faturaya olan yükü hesaplandı

Britanya’da enerji şirketi British Gas, kapalı halde olsa bile elektrik prizlerine takılı kalan cihazların, şarj aletlerinin elektrik faturalarına olan yükünü araştırdı.

Kapalıyken bile şaşırtıcı oranda elektrik tüketen cihazlar için ‘vampir cihaz’ terimi kullanıyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından çekiliyor.

Bu hane başına 147 sterlin, yani Britanya’da ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

Vampir cihazların fişini çekmek, bunun en kolay yolları arasında yer alıyor.

Bu cihazlar arasında akıllı hoparlörler, laptoplar ve modemler de var.

TV’yi prize takmak yerine uzaktan kumandayla açma konforunun Britanya’daki yıllık bedeli 24 sterlin.

Diğer cihazlar içinse fatura şöyle:

Dijital yayın kutusu: 23,10 sterlin

Mikrodalga: 16,37 sterlin

Oyun konsolu: 12,17 sterlin

Bilgisayar: 11,22 sterlin

Termosifon: 9,80 sterlin

Çamaşır makinası: 4,73 sterlin

Yazıcı: 3,81 sterlin

Telefon şarjı: 1,26 sterlin

British Gas enerji uzmanı Marc Robson, elektronik cihazları açma-kapama düğmesi olan bir çoklu prize bağlayarak kullanmayı veya akıllı prizlere geçmeyi tavsiye ediyor.

Robson’un önerdiği diğer elektrik tasarruf yöntemleriyse şöyle:

Akıllı prizlerde tüm elektrik akışını cep telefonundan görebiliyorsunuz.

Geceleri kullanmadığınız cihazları bekleme moduna almak yerine elektrik akışını kesin.

Cep telefonunuzu veya laptopunuzu ihtiyacınızdan fazla şarj etmeyin.

Cihazlarınız şarj olur olmaz kablosunu çekme alışkanlığı edinin. Bu yalnızca elektrik tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda pil ömrünüzü de uzatır.