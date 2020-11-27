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  3. 27 Kasım 2020 18:05

NASA, Güneş yüzeyinde Dünya’dan büyük lekeler görüntülendi!

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), Soho 25 uydusuyla Güneş’in yüzeyinde Dünya’dan büyük güneş lekeleri görüntüledi.

NASA, Güneş yüzeyinde Dünya’dan büyük lekeler görüntülendi!
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Güneş'in Dünya'ya bakan tarafında, en büyüğü Dünya’dan birkaç kat büyüklükte bir grup güneş lekesini görüntülendi. Güneş lekesinin, Güneşin fotosfer katmanında oluşan görece soğuk manyetik anomalilerden oluştuğu belirtildi. Görece soğukluğun, yani parlaklığın sebebinin ise manyetik alanın, fotosferdeki ışınım miktarını azaltmasından kaynaklandığı ifade edildi.

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